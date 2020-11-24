Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı ve çiğnendi
24.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:43
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin yaptığı tatbikatta Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı ve çiğnendi. Görüntüler, Libya'da da büyük tepki çekti.
Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) İHA ve SİHA'larla destek veren Türkiye, darbeci Halife Hafter'e ağır darbe vurdu. İHA ve SİHA'ların üstün başarısı sayesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı yüzlerce milisi etkisiz hale getirdi ve kritik bölgelerde kontrolü sağladı.