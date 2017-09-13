Şizofreni Hastası Kıza Tecavüz Davasına Devam Edildi

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde 22 yaşındaki şizofreni hastası A.A.'ya tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında 49'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 31 yaşındaki Tuncay S. ve 55 yaşındaki Abdullah K.'nın yargılanmasına devam edildi.



Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, yerde yarı baygın çıplak yatan kadını buldu. Hastaneye kaldırılan ve A.A. olduğu anlaşılan kadın polise verdiği ilk ifadesinde, 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Haklarında, 'cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Şüphellierin yargılanmasına Karşıyaka Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla devam edildi. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı. Duruşma savcısı, geçen celsede verdiği mütalaasındaki, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 12'şer yıl hapis cezası talebini, bu duruşmada verdiği mütalaa ile tekrarladı. Sanık Tuncay S.'nin avukatı Rasih Feridun Sencer, "Vekaletnamemizi gelecek celse vereceğiz, son savunma için ek süre talep ediyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ise savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanıkların indirim almadan cezalandırılmasını talep etti. A.A.'nın avukatı Sibel Önder de sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının vekaletinin bir sonraki celseye dek çıkarılıp son savunması için ek süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



- İzmir