"Size Emanetiz" 2021 Sağlık Çalışanları Yılı Fotoğraf Sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

"Size Emanetiz" 2021 Sağlık Çalışanları Yılı Fotoğraf Sergisi açıldı

19.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:49

Beyoğlu Belediyesi tarafından "Size Emanetiz" fotoğraf sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından "Size Emanetiz" fotoğraf sergisi açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına vefa göstermek amacıyla düzenlenen serginin açılışı, Galatasaray Lisesi önünde yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 2021 yılının "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, serginin salgınla mücadelenin en ön saflarında yer alan doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarına vefa borcunun ödenmesi bakımından anlamlı olduğunu vurguladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da İstiklal Caddesi'nde pek çok sergi gerçekleştirdiklerini belirterek, "emanet" kavramını öne çıkaran bu sergiyi de sağlık çalışanlarına vefa göstermek adına hayata geçirdiklerini ifade etti.

Salgın ve tedbirler nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini dile getiren Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak daha sağlıklı bir Beyoğlu ve İstiklal Caddesi için çalıştıklarını kaydetti.

Yıldız, fotoğraf sergisinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığı çalışanlarının doktorundan hemşiresine ve hasta bakıcısına kadar hep birlikte topyekün nasıl bir mücadele verildiğinin fotoğraflarını sergide hep birlikte görme imkanımız olacak." dedi.

Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Molla ise konuşmasında bu zor süreçte sağlık çalışanlarının hatırlanmasının önemine dikkati çekerek, "İşin sözde değil özde olması, vefakar bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının bir nebze de olsa hatırlanması güzel bir şey. Tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Size Emanetiz" sergisinde Anadolu Ajansından İsa Terli, Şebnem Coşkun ve Arif Hüdaverdi Yaman ile çeşitli medya kuruluşlarından 13 foto muhabirinin sağlık çalışanlarının mücadelesini anlatan 30 fotoğrafı yer alıyor.

Sergi 24 Ocak'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Taşdemir Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Size Emanetiz" 2021 Sağlık Çalışanları Yılı Fotoğraf Sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:52:30. #1.15#
title