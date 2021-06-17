Siyasilerden İzmir'deki saldırıya kınama

İZMİR'de HDP il binasına yönelik gerçekleşen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıya siyasiler tepki gösterdi.

İZMİR'de HDP il binasına yönelik gerçekleşen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıya siyasiler tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "HDP İzmir il binasındaki saldırıyı kınıyorum. Böyle bir saldırının huzurun ve demokrasinin kalbi İzmir'imizde yaşanmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

ÖZKOÇ: İZİN VERMEYECEĞİZCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz! Demokrasi kazanacak!" ifadelerini kullandı.AKŞENER: AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLARİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyı kınayarak, "Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" dedi. BABACAN: ŞİDDETLE KINIYORUMDemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükümetin sorumluluğundadır" açıklamasında bulundu. DAVUTOĞLU: TEDBİR ALINMALISaldırıyı kınayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Öldürülen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkümdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır" dedi.KARAMOLLAOĞLU: OLAY AYDINLATILMALI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç