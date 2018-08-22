Siyasi Partilerde Bayramlaşma - CHP Heyetinin AK Parti'yi Ziyareti

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin AK Parti heyeti tarafından karşılanması

Heyetlein sohbetinden detaylar

Cezerye ve mandalina ikramı

Bülent Kuşoğlu'nun konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, PM Üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den oluşan CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.