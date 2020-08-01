Siyasi parti heyetleri, video konferansla bayramlaştı (2) CHP HEYETİNİN BAYRAMLAŞMASICHP Genel Merkezi'nnde Parti Meclisi Üyeleri Lale Karabıyık, Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık'tan oluşan heyet, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İyi Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi heyetleriyle...

CHP HEYETİNİN BAYRAMLAŞMASI

CHP Genel Merkezi'nnde Parti Meclisi Üyeleri Lale Karabıyık, Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık'tan oluşan heyet, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İyi Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP heyetinin AK Parti heyeti ile bayramlaşması sırasında CHP'li Lale Karabıyık, "Bizler CHP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm teşkilatlarının bayramını kutluyoruz. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Bu salgın süreci birliğin, beraberliğin anlamını bir kez daha göz önüne serdi ve önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yine biliyoruz ki bundan sonraki bayramlarda daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmak için şimdiden alınan tedbirlerin bir kez daha önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA