Siyasette Fetö'yü Kim Savunuyorsa Siyasi Ayağı Odur"

HÜSEYİN GAZİ KAYKI - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "FETÖ'yü kim koruyor, kolluyor ise onlar adına şu zaviyede, zeminde kim söz söylüyorsa siyaset arenasında ve sahasında onları kim savunuyorsa FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Biz, onlardan fersah fersah uzağız." dedi.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ yargılamalarını takip ettiklerini ve gözlemlediklerini anımsatarak, yargılamalarda adaletin yerine gelmesi ve asla bir haksızlığın olmaması beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

Milletin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin yargılandığını belirten Aydemir, bu nedenle millet adına bütün dikkatlerini bu yargılamalara yönelttiklerini ifade etti.

İbrahim Aydemir, "Hakimlerimiz, savcılarımız, mahkeme zemini çok objektif bir şekilde yargılamaları yapıyor. Oradaki sanıklar alabildiğine özgür bir şekilde savunmalarını yapabiliyorlar. Bu kişilerin, ara ara mahkemeye heyetine ve tanıklara karşı haddi aşan, hatta edepsizlik boyutuna varan yönelmelerine de şahit oluyoruz." diye konuştu.

Yargılamada görev alanların, asla taraflı davranmadıklarını vurgulayan Aydemir, "Suallerinden bunu gözlemleyebiliyoruz. Çok geniş bir perspektiften baktıklarına şahit oluyorum ve gözlemliyorum." ifadesini kullandı. Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hali kimse şu noktadan düşünmesin, '15 Temmuz oldu, bitti, artık daha ehven, yumuşak davranılsın'. Hayır. Ne yumuşak, ne sert davranılsın. Adalet tecelli etsin. Çünkü yargılananlar, bu milletin hürriyetine, devletine, birliğine, bütünlüğüne yöneldiler. Eğer 15 Temmuz gerçekleşseydi, bugün Türkiye çok büyük bir kaotik ortamın içerisinde olacaktı. Belki Suriye'de şu anda yaşananların çok fevkinde bir büyük sıkıntı yaşayacaktık. Belki içeride bir büyük cebelleşme hali ortaya çıkacaktı ve devlet kaotik bir atmosferin içerisinde kalacaktı. Şükür, dirayetli bir liderlik, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle, liderliğiyle bu hengameden aştık, kurtardık. Öyleyse 15 Temmuz'u unutup sanki bir şey olmamış, basit bir şey olmuş gibi düşünüp yargılamalara bu zaviyeden yönelenler doğru yapmıyorlar. Unutmayacağız. 250 şehidimiz, 2 bin 500 civarında gazimiz var."

-"Biz, onlardan fersah fersah uzağız"

FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Aydemir, "FETÖ'yü kim koruyor, kolluyor ise onlar adına şu zaviyede, zeminde kim söz söylüyor ise, siyaset arenasında ve sahasında onları kim savunuyorsa FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Biz, onlardan fersah fersah uzağız." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti:

"Sureti haktan görünen, herhangi bir terörist görüntüsü vermeyen bir yapı ile daha önce 'merhaba' demişseniz, siz onun siyasi ayağı mı olursunuz? Böyle bir garabet olabilir mi? Burada siyasi ayağı görmek isteyenler bunların terörist halleri bütün bütün açığa çıktıktan sonraki duruşa bakmalılar. Kim bunların yanında, kim karşısında? Yanında olanlar, 17-25 Aralık'tan sonra özellikle, bunların gazeteleri için gidip nümayiş yapanlar, gazete binalarında bunlara destek verenler, bunlar için çok ileri boyutta söylemler geliştirip AK Parti iktidarını suçlayanlar. Bunlara tek tek yönelsinler, projektör tutsunlar, siyasi ayağı bütün çıplaklığıyla orada görecekler. Aksi halde şu şekilde bir yönelme yanıltır. 'Daha önce şunlarla şöyle bir yerde buluşmuştunuz, yemek yemiştiniz. Şunlara dönük bir söylem geliştirmiştiniz. Öyleyse siz siyasi ayaksınız' yaklaşımı asla kabul edilemez."

"Çağdaş bir Lawrence'tir FETÖ"

Aydemir, "Biz tarihimizde Lawrence'ler görmüşüz. Çağdaş bir Lawrence'tir FETÖ. Bunlar sureti haktan göründüler, ambalajı bizdenmiş gibi giyindiler, orta yere çıktılar. Makyajları akıncaya kadar fark edemeyenler masumdurlar, mazurdurlar. Bunların makyajları bütünüyle 17-25 Aralık'ta akmıştır." diye konuştu.

Bu tarihten sonra siyasi zeminde FETÖ'yü savunanların bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Siyaset ayağı oradadır. 17-25 Aralık'tan sonra ekonomik kalkışma yaptılar bunlar. Terörist bir kalkışmaydı. Bu kalkışmadan sonra bunların yanında yer tutanlar, konuşlananlar siyasi ayağını ifade ederler. Onlara yönelmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.