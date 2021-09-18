Sivrihisar Eğitim Vakfı'ndan Rektör Erdal'a ziyaret - Haberler
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Sivrihisar Eğitim Vakfı'ndan Rektör Erdal'a ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Sivrihisar Eğitim Vakfı'ndan Rektör Erdal'a ziyaret

Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kara, Pınar Barış Özkaptan ve Sezgin Demir'den oluşan heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kara, Pınar Barış Özkaptan ve Sezgin Demir'den oluşan heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kalır ve beraberindeki heyet, 1991 yılında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren en etkin vakıflardan biri olan Sivrihisar Eğitim Vakfı'nın çalışmaları hakkında Rektör Erdal'a bilgi verdi. Olası iş birliklerinin de görüşüldüğü ziyarette Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'in her anlamda kalkınması için bilimsel, sosyal, kültürel çalışmalar yürüttüğünü, gerçekleşen görüşmenin bu anlamda çok verimli geçtiğini belirterek, nazik ziyaretleri için Başkan Kalır ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Kalır da Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'in en önemli değerlerinden birisi olduğunu belirterek, Rektör Erdal'ın Sivrihisar'da yürütülmesi planlanan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Sivrihisar Eğitim Vakfı'nın yayınladığı "Osmanlı Belgelerinde Dünyanın Merkezi Sivrihisar" ve "Sivrihisar Yemekleri" kitaplarını Rektör Erdal'a takdim eden Başkan Kalır, Anadolu Üniversitesi'nin ortaklığında yürütülecek bilimsel çalışmaların Sivrihisar'ın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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Haber: Sivrihisar Eğitim Vakfı'ndan Rektör Erdal'a ziyaret - Haberler
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