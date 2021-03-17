Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı

17.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:32
Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Sivrice ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Sivrice ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Jandarma Komutan Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivrice Belediyesi Zabıta ekibi ile gerçekleştiren denetimde, koronavirüse yönelik tedbirlere ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Denetimde, Kaymakam Vural, esnaf ve vatandaştan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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