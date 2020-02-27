Sivil Savunma Gününde itfaiyeden yangın tatbikatı
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Sivil Savunma Gününde itfaiyeden yangın tatbikatı

Besni Belediyesi itfaiye ekipleri 28 Şubat Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

27.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:39
Sivil Savunma Gününde itfaiyeden yangın tatbikatı

Belediyesi itfaiye ekipleri etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirdi.


Besni Belediyesi itfaiye ekipleri Ümmü Tuğsuz Ana Okulunda 28 Şubat Sivil Savunma Günü etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek amacı ile yangın tatbikatı yapıldı.


Tatbikatta miniklere ateşle oynamanın zararları, yangın söndürme gibi konular anlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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