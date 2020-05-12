Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor

Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle kan stokları bitme noktasına geldi.

Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor
12.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:44

Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle kan stokları bitme noktasına geldi. Harekete geçen Kızılay ekipleri kurduğu çadırlarda iftar sonrası düzenlenen etkinliklerle kan topluyor.

Şanlıurfa'Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisine alan korona virüs nedeniyle azalan kan stokları Ramazan ayın ile birlikte tükenme noktasına ulaştı. Kan stoklarının azaldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay ekipleri harekete geçerek bağış çadırları ile kan toplamaya başladı.

Kızılay Siverek Şubesi tarafından sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında kan bağış çadırları kuruldu. İftardan sonrasında gerçekleştirilen organizasyon ile gece saat 01: 00'e kadar kan toplanıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulan kan bağışı kampanyasında kan veren vatandaşlara ise maske ve dezenfektan hediye edildi.

11 Mayıs Pazartesi günü başlayan kan bağış kampanyasının 15 Mayıs cuma gecesine kadar süreceğini belirten Kızılay gönüllüsü Kübra Parlak,"Korona virüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir eksilme yaşanmış durumda. Bizde Kızılay olarak ülke genelinde bir çalışma başlatarak, vatandaşlarımızdan kan bağışları toplamaya başladık. Duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyor, herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi

Bir Damla Kan Talasemi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek ise. "Dünya genelinde korona virüsüne karşı sağlık mücadelesi verilirken, bunun yanında etkisi olduğu talasemi, lösemili kan hastalıklarımız kan sıkıntısı yaşamakta. Korona virüsü nedeniyle ülkemizde sosyal ve insan hayatı aktiviteler artık olmadığından dolayı kan stokları tükendi, bunun için sivil toplum kuruluşları olarak Kızılay'a destek olmak ve insanlarımızı kan bağışına yönlendirmek için kendimizi çalışmak zorunda his etti" şeklinde konuştu.

Kan bağışında bulunan Hasan Karakaş isimli vatandaş ise "Korona virüsü nedeniyle kan stoklarımızda büyük bir azalma olmuş, bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirmek amacıyla şimdi burada bulunuyoruz. kanımızı verdik.Tüm hemşehrilerimizi iftardan sonra kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Haber
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı Haber
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Siverek'te kan stokları düştü, kan bağışı içini iftardan sonra çadır kuruluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:28:51. #1.15#
title