Siverek'te Amca-yeğen Silahlı Saldırıda Yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kız kaçırma meselesi nedeniyle karıştıkları kavganın ardından bir bakkala geçip oturan Ramazan Akdeniz ile yeğeni Mehmet Akdeniz, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.



Kavga, gece saatlerinde ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İrgen ve Akdeniz ailelerinin fertleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.



Kavganın ardından bir bakkala geçip oturan Ramazan Akdeniz ve yeğeni Mehmet Akdeniz, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği amca ve yeğeni yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Güvenlik güçleri mahalle ve hastanede önlem alırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



- Şanlıurfa