Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda
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Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor yarın 22. kez karşı karışa gelecek.

15.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:15
Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor yarın 22. kez karşı karışa gelecek. İki ekibin geride kalan 21 mücadelesinde Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise kazanan çıkmadı.

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 22. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

ÇALIMBAY, ANTALYA'YA YENİLMİYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013'ten bu yana Akdeniz ekibine mağlup olmuyor.

SİVASSPOR'DA 3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Sivasspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar'da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve Hakan Arslan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.

DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA'DA

Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 21 maçta alınan skorlar şöyle:

2006-2007 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 1-2

Sivasspor - Antalyaspor: 0-1

2008-2009 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Antalyaspor: 1-0

2009-2010 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 2-0

Antalyaspor - Sivasspor: 3-0

2010-2011 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Antalyaspor: 1-1

2011-2012 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 2-2

Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

2012-2013 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 4-2

Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

2013-2014 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 0-3

Antalyaspor - Sivasspor: 1-2

2015-2016 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Antalyaspor: 0-0

2017-2018 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 3-1

Antalyaspor - Sivasspor: 1-4

2018-2019 Sezonu

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Antalyaspor: 1-2

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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