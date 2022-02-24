SİVAS (İHA) - Sivaslı motorcular bir çatı altında toplandı

SİVAS Sivas'ta motosiklet tutkunları faaliyetlerini resmiyete dökerek Sivas Motor Sporları Kulübü Derneğini kurdu.

Sivas'ta bir araya gelen motosiklet sevdalıları Sivas Motor Sporları Kulübü Derneğinin açılışını yaptı. Sivas Susamışlar Konağında düzenlenen açılış programına Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, Sivas Motor Sporları Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Ercan Uçar, dernek üyeleri katıldı. Programın akışında derneğin ilerleyen zamanlarda yürütülecek faaliyetleri ve amaçları doğrultusunda fikir alışverişi yapıldı. Üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak açısından bağlama çalınarak Sivas türküleri okundu. Ardından açılış pastası kesilerek gelen misafirlere ikramda bulunuldu. Derneğin Kurucu Başkanı Ercan Uçar, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

"Motor sevdamız resmi bir çatı altında"

Dernek adına konuşan Ahmet Zait Erbaş, yapılacak farkındalık çalışmalarının resmi bir çatı altında yürütülmesinin kendilerine büyük fayda sağlayacağını düşündüklerini söyleyerek, "Bizler bu şehrin evlatları olarak zaten farklı zamanlarda farklı etkinliklerle bir araya geliyorduk. Burada ki pek çok arkadaş birbirini sima olarak da olsa tanıyor. Ama istedik ki bu motor merakımız bu motor sevdamız resmi bir çatı altında, kurumsal bir faaliyet olarak devam etsin. Aramızda ki bu motosiklete ve motor sporlarına dayalı muhabbet daha da gelişsin. Bu niyetle burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizler motosiklet kullanmanın bir kültür, bir anlayış, bir spor olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda trafikte daha fazla fark edilmek ve saygı görmek de istiyoruz. Yapılacak tüm farkındalık çalışmalarının resmi bir çatı altında yürütülmesinin ise bizlere büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Buda bizim Sivas Motor Sporları Kulübü Derneğinin kurulma amaçlarından bir tanesidir" dedi.