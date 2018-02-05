Sivaslı Gaziler Kıbrıs'tan Döndü

Sivas Belediyesinin organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) düzenlenen geziye katılan 25 Kıbrıs gazisi, kente döndü.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Sivaslı gaziler, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın girişimleri ile gerçekleştirilen programla Kıbrıs'a gitti.

Gazilik unvanı aldıkları topraklara tam 44 yıl aradan sonra tekrar giden ilk kafiledeki 25 gazi, Kıbrıs'ta üç gün konaklayarak kahramanlık anılarını tazeledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesini gezerek, KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret eden gazilerin, Boğaz ve Taşkent şehitliklerini ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı. Harekatta şehit verdikleri silah arkadaşlarının mezarları başında dua eden gaziler, yaşlı gözlerle anılarını paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'i de makamında ziyaret eden heyet, burada Günsel'e Sivas'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.



Ziyaretin ardından Girne turuna çıkan gaziler, Girne Kalesi, Alsancak Çıkartma Anıtı ve Barbarlık Müzesi'ni görme imkanı buldu. Kıbrıs halkının Sivaslı gazilere ilgi gösterdi.

Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğine de konuk olan gaziler, daha sonra Lefkoşa ve Mağusa turu kapsamında Paşaköy, Muratağa ve Atlılat şehitliklerini ziyaret etti. Savaşın izlerinin hala ilk günkü sıcaklığı ile muhafaza eden şehitliklerde duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziler en büyük istekleri olan Kıbrıs'ı bir kez daha görmenin sevinci, kahramanlık anılarını tazelenmenin gururu ve şehit silah arkadaşlarını geride bırakmanın hüznüyle 1974 yılında destan yazılan Kıbrıs'tan ayrılarak memleketleri Sivas'a döndü.

Kıbrıs gazilerin ikinci kafilesinin, şubat ayı sonunda Kıbrıs'a uğurlanacağı bildirildi.