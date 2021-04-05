Sivaslı, Ardahan ve Bayburt'ta KYK yurtları ziyaret etti
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Sivaslı, Ardahan ve Bayburt'ta KYK yurtları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivaslı, Ardahan ve Bayburt'ta KYK yurtları ziyaret etti

Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı, Ardahan ve Bayburt illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtları ziyaret etti.

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Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı, Ardahan ve Bayburt illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtları ziyaret etti.

Üyelerin sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini ifade eden Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı, 2021 Sözleşmesi hakkında üyelerinde bilgiler verdiklerini söyledi.

Sivasılı, "Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı olarak Ardahan ve Bayburt illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtları ziyaret ettik. 2021 Toplu iş sözleşmeleri hakkında üyelerinde bilgiler verdik. Toleyis sendikamız amaçlarını gerçekleştirmek üzere, anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerinden sapmaz. İşçi kardeşlerimiz kendi kendilerine yardım amacıyla kurdukları sendikalar, kötü çalışma ve yaşama şartlarına duyulan tepkiler üzerine bina edilmiş, kanlı mücadeleler sonucunda, gerek işverenler gerekse hükümetler tarafından kabul görmüşlerdir. Emek sömürüsüne duyulan tepkilerden beslenen, zamanla demokratik sistemin en önemli kurumlarından birisi olan sendikalar, siyasi demokrasi ile birlikte endüstriyel demokrasi fikrinin kabul görme mücadelesini yürütmüşlerdir. Toleyis, Türk Sendikacılık hareketinin anayasa doğrultusunda hür sendikacılık ilkesine bağlı kalmak layık ve şartı ile üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve İnsan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeyi bağlayıcı prensiplerinden biri sayar. Üyelerimizin bizlere göstermiş oldukları ilgi alaka ve misafirperverlik için kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Sivaslı, Ardahan ve Bayburt'ta KYK yurtları ziyaret etti
Sivaslı, Ardahan ve Bayburt'ta KYK yurtları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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