Sivas Yuvası Kaldırılan Kedi ve Yavrularına Dükkanında Bakıyor

Sivas'ta tütün satışı yapan Hüseyin Koç(48), iş yerinin önüne yaptığı kedi evi şikayet edilince, içinde barınan anne ve yavru kedilere dükkanında bakmaya başladı. Kent merkezinde Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde tütün dükkanı işleten Hüseyin Koç, 2 yıl önce bir sokak kedisini fark ederek beslemeye başladı. 'Alev' ismini verdiği kediye dükkanının önündeki kaldırım üzerine yuva yaptırarak, orada bakmaya devam etti. Alev'in 25 gün önce 5 yavrusu dünyaya geldi. Kedi evinde annesiyle kalan hayvanları bölgeden bazı kişiler şikayet etti. Şikayet üzerine Hüseyin Koç, yaptırdığı kedi evini kaldırıp başka yere taşıdı. Ancak anne kedi, yavruları tekrar Koç'un dükkanının önüne getirdi. Kedi evinin kalkmasının ardından yavrulardan biri soğuktan dolayı öldü. Bu duruma üzülen Hüseyin Koç, kedi ve yavrularını dükkanının içine aldı. Kediye 2 yıldır çevredeki esnafla birlikte baktıklarını belirten Koç "Yuvayı kaldırdıktan sonra yavrulardan bir tanesi öldü. 4 tane yavru kedi kaldı. Karşıdaki boş bir binaya yuvayı taşıdık ama anne kedi ağzıyla yavrularını alıp tekrar buraya getirdi. Ölen yavruyu gömdükten sonra diğerlerini aldım kendi yatağımın içine koydum. Şu an yavrular orada kalıyor. Bu kedilere sahip çıkılması lazım. Kış günü bu hayvanları sokağa atarsak hepsi ölür. Bunların günahını kim çekecek. Bu kedileri buradan götürmeyeceğim, büyüyene kadar bu yuvada onlara bakacağım. Aslında yuvanın kimseye bir zararı yoktu. Kedi buraya alıştığı için başka yere gitmiyor. Bazen dükkanda kalıyorum. Kendi yattığım yatağın içine koydum yavruları. Yatağımı, battaniyemi hepsini kedilere feda ettim. Günlük bunların bana 15 lira masrafı var. Yuvayı koyduğumuz yerde eskiden ağaç vardı. O ağaç kesilince yerine ben de yuvayı yaptım. Oradan geçen herkes de seviyordu, gelen fotoğrafını çekiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA