SİVAS Yağdonduran mevkindeki tünellerin yapımı sürüyor
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SİVAS Yağdonduran mevkindeki tünellerin yapımı sürüyor

Yağdonduran mevkindeki tünellerin yapımı sürüyorSİVAS-Malatya Karayolu üzerinde bulunan ve kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkinde, 2016 yılında başlatılan tünel çalışması devam ediyor.

11.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:06

Yağdonduran mevkindeki tünellerin yapımı sürüyor

SİVAS-Malatya Karayolu üzerinde bulunan ve kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkinde, 2016 yılında başlatılan tünel çalışması devam ediyor.

Sivas-Malatya karayolu üzerinde, Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan, kış aylarında tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkinde, 2016 yılında başlatılan tünel çalışmaları devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Yağdonduran'daki yapımı süren tünelde incelemelerde bulundu. Karayolları 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, tünelde çalışan işçilerle de sohbet etti. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, kış aylarında sürücülerin kabusunu ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Ayhan, "Zor bir coğrafya, biraz uzun sürmesinin gerekçesinin de bu olduğunu söylemek istiyorum. 800 metre yeraltı tüneli, yaklaşık 700 metre aç kapa, yani yeraltı tünelinden sonra ayrı bir kar paneli şeklinde imalatlar yapılıyor. İnşallah elektromekanik işlerin yine bu işler bünyesinde yapılarak da 2021 yılından sonra bu kabus bitecek. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah Sivas, Malatya arası ve Sivas'ın Kangal, Divriği, Gürün ilçelerimizin de Sivas'ımızla olan bağlantısı gönül bağlantısı gibi sıkı ve güvenli olacak" dedi.

'KIZILDAĞ VE ÇAMLIBEL TÜNELLERİ PLANLANIYOR'

Kış aylarında sürücülere büyük zorluk yaşatan Erzincan yolu üzerindeki Kızıldağ ve Tokat yolu üzerindeki Çamlıbel geçitlerinin ve tünellerinin de planlandığını ifade eden Vali Ayhan, "Gidemediğin yer senin değildir diyen Halil Rıfat Paşa'nın torunları, genç mühendisler dağda taşta harika çalışmalar yapıyor. Karayolları Sivas 16'ncı Bölge Müdürlüğü coğrafyamızda hummalı çalışmakta. Baktığımızda, yol standardımıza baktığımızda bunu çok rahat görebiliriz. Yine aynı şekilde Geminbeli tünelinde çalışmalar devam etmekte, Kızıldağ ve Çamlıbel de aynı şekilde planlama aşamasında, projeleri bitti. İnşallah ödenek temini de halledildiği zaman oraların da gereği yapılacaktır. Ben emek verenlere teşekkür ediyorum, devletimize minnettarız. Hakikaten 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneklerinden birisi rakım bin 700 ve ağustos ayının ortasında şiddetli rüzgar olan bir yer burası. İnşallah Sivas'ımızda bu yolda seyahat edenlerin kabusunu bir yıl sonrasında bitirmiş olacağız ve şehrimiz güzel bir hizmeti bünyesine katmış olacak. Fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SİVAS Yağdonduran mevkindeki tünellerin yapımı sürüyor

Kaynak: DHA

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