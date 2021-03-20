Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Aşık Veysel mesajı Açıklaması

Sivas Valisi Salih Ayhan, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, "Aşıklar diyarı" olarak bilinen Sivas'ın yetiştirdiği en önemli ozanlardan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Anadolu kültürünü özümsediğini, bu değerleri en yalın haliyle söze döküp Türk milletinin gönlünde önemli yer edindiğini ve Türk halk kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini 7 yaşında eline aldığı sazıyla yıllarca aktardığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Halk ozanı olmasının yanı sıra topluma ışık tutan saygın kişiliğiyle de ön plana çıkan ünlü ozan Aşık Veysel, dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı ve ölümü eşsiz bir üslupla betimleyerek, birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bırakmıştır. Dünyaya mal olmuş Aşık Veysel ve bu toprakların yetiştirdiği diğer ozanlarımızın anılarını ayrıca müzik kültürünü yaşatmak amacıyla yeni bir müzeyi daha hayata geçireceğiz. Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin temelini en kısa zamanda atacağız. Kendi konseptiyle özgün bir müzenin inşa edileceği 13 bin metrekarelik müzede, kalıcı ve dönemsel sergi galerileri, kapalı ve açık konser salonları, müzik atölyeleri, müzikle terapi ve meditasyon odaları, arşiv, kütüphane, konservasyon atölyesi ve depolama birimleri olacak."

Ayhan, müzenin Arkeoloji Müzesi yanına yapılacağını aktararak, "Müzede Sivas'ın müzik kültürü değerleriyle birlikte evrensel müzik öğeleri yansıtılacak. Müzede Aşık Veysel'in, Sivas'ın ve Türkiye'nin iz bırakan ozanlarının silikondan yapılmış hareketli heykelleri, hologram görüntüleri, sesleri interaktif olarak hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

Bu duygu ve düşüncelerle insan sevdasının yanı sıra doğa aşığı, toprak dostu, birlik ve beraberlik sembolü Aşık Veysel'i, "sadık yarim" dediği kara toprakla buluşmasının 48. yıl dönümünde saygıyla andığını vurgulayan Ayhan, eserlerinin tüm insanlığın kalbinde sevgi ve barış izleri bırakacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban