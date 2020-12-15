Vali Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Vali Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:35

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ayhan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Ayhan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, "Baktığımız zaman 2020'nin her gününe bir fotoğraf yarışması yapılması gerekiyor. 2020 yılı çok enteresan bir yıl oldu. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Bizlere nostalji yaşatmış oldu." dedi.

Vali Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:35:55. #1.15#
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