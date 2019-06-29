Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nde botla gezdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesine 15 kilometre mesafedeki Tödürge Gölü'nde botla gezinti yaptı.

Ayhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan bota binerek gölü gezdi. Bot gezintisi sonrası göl çevresinde incelemelerde bulunan Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.

Tödürge Gölü'nün ardından Müslümabat köyüne geçen Ayhan, köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayhan, köy muhtarı Tutan Turan'dan köy hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Köyde bulunan kilisede de incelemelerde bulunan Ayhan, beraberindeki heyetle yakın zamanda düzenlenen 4 Eylül Kızılırmak Yürüyüşü esnasında keşfedilen ve rafting yapılan alana geldi.

Rafting başlangıç noktası olan Göl Hasan mevkisinde ırmak sahilini inceleyen Ayhan, beraberindeki heyetle doğa yürüyüşü yaptı, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekindi.

Gezi hakkında değerlendirmeler yapan Ayhan, Tödürge Gölü'nün turizm açısından cazibe merkezi olabilecek projelerle desteklenmesi gerektiğine değinerek doğal yapısının da korunması gerektiğini belirtti.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Müslümabat köyü ile Sedille köyü arasında Kızılırmak'ta rafting yapılması, doğa turizminin bölgede çeşitlendirilebilmesine olanak sağlandığını ifade eden Ayhan, "Bölgenin çok güzel bir doğası var. 4 Eylül Kızılırmak Yürüyüşü ile de belgelediğimiz Kızılırmak sahil boyu doğa turizmine fazlasıyla elverişli." dedi.

Vali Ayhan'ın Zara programına, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, il protokolü, ilçe protokolü, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü üyeleri katıldı.

Kaynak: AA