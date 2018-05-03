Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 25 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar Mustafa Yıldırım, Şevki Karaca, Osman Yaman, Naim Salihoğlu, Murat Şahin, Mehmet Nuri Sinan ve Murat Türkyılmaz, tutuksuz yargılanan Mehmet Fatih Ş, Yavuz Selim K, Metin T, Mevlüt K, Osman O, Ünal B, Oğuzhan K, Turgut C, Mehmet Akif İ, Mustafa Y, Tugay S. ile müdafi avukatları, tanıklar ve bazı sanık yakınları katıldı.



Sanık Murat Kocar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Firari sanıklar örgütün sözde "il imamı" Musa Kaya ile Murat Bayır, Mustafa Gümüş, Mustafa Yıldırım, Osman Çıtak ve Tahsin Ateş'in halen arandığı tutanağa geçildi.

Firari sanıklardan biriyle aynı adı ve soyadını taşıyan tutuklu sanıklardan Mustafa Yıldırım, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.



Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.