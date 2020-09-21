Sivas'ta, yüz yüze eğitim başladı MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Sivas'ta da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Sivas'ta da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

Sivas'ta ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı. Elleri okul girişine yerleştirilen ünitede dezenfekte edilen çocuklar, sosyal mesafeye de dikkat edilerek, sınıflara alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek, heyecanlarına ortak oldu. İlk ders zilini çalan Ayhan ve Bilgin, sohbet ettikleri öğrencilere başarı dileyerek, kitap hediye etti. Vali Salih Ayhan, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Okullarda Covid-19 tedbirleri eksiksiz olarak alındı. Okulları açmanın ve evlatlarımızın yüzündeki o güzel tebessümü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tebessümlerin devamı ve çoğalması için hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT