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Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

AA / Lokman Sevindik - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkarak evin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkarak evin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ramazan Şener yönetimindeki 42 AIB 877 plakalı mermer yüklü tır, Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçesinde yoldan çıkarak Mürsel Ün'ün evinin bahçesine devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, İmranlı Arama Kurtarma Ekibince (İMAYKUT) bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

Yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi

AA / Lokman Sevindik - Son Dakika Haberleri

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