Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi
20.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:58

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi. 

Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından, yerli ve yabancı turistler ile doğaseverlerin ilçeye gelmelerini amacıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında, Sivas'tan yamaç paraşütü sporcuları davet edildi. Yamaç paraşütü sporcuları da ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırlıtepe mevkisinden keşif uçuşu yaptı. Böylelikle ilçede ilk kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilmiş oldu.

Doğanşar İlçe Kaymakamı Onur Aykaç, " Sporcu arkadaşlarımız Sivas il merkezinden gelerek Doğanşar'da güzergah çalışmaları yaptılar. Gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda, Doğanşar'ın coğrafyasını yamaç paraşütü olarak beğendiler. Bundan sonraki süreçte özellikle doğasever sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz. Hem yamaç paraşütünde hem de bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklerimizde macera severlerimizi Doğanşar'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.Belediye Başkanı Halil Balık da "Paraşüt uçuşlarımızı yaptık. Paraşütçü arkadaşlarımız doğayı, hava şartlarını ve iklimi beğendiler. İnşallah bunun devamını yapacağız. Tüm doğaseverleri, sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz" diye konuştu.'FARKLI BİR DOĞASI VAR'Yamaç paraşütü sporcusu Mehmet Yalman ise Doğanşar Kaymakamlığı'nın davetlisi olarak ilk kez Doğanşar'a geldiklerini belirterek, "Buranın doğası, iklimi çok hoşumuza gitti. Biraz Karadeniz iklimine benziyor. Yamaç paraşütü sporcuları olarak uçuş gerçekleştirmek için geldik. Hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından buranın çok güzel bir doğası var" dedi.Yamaç paraşütü sporcusu Sultan Uzun, Doğanşar'da ilk kez yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek, "Gerçekten çok keyifli bir uçuştu. Çok güzel bir doğası ve iklimi var" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü sporcusu Hüseyin Coşkun da 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını anlatarak, "Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesinin davetiyle geldim. Çok güzel uçuş gerçekleştirdik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Kadın Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:43:37. #1.15#
title