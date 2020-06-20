Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, ilk kez yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirildi.

Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından, yerli ve yabancı turistler ile doğaseverlerin ilçeye gelmelerini amacıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında, Sivas'tan yamaç paraşütü sporcuları davet edildi. Yamaç paraşütü sporcuları da ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırlıtepe mevkisinden keşif uçuşu yaptı. Böylelikle ilçede ilk kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilmiş oldu.

Doğanşar İlçe Kaymakamı Onur Aykaç, " Sporcu arkadaşlarımız Sivas il merkezinden gelerek Doğanşar'da güzergah çalışmaları yaptılar. Gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda, Doğanşar'ın coğrafyasını yamaç paraşütü olarak beğendiler. Bundan sonraki süreçte özellikle doğasever sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz. Hem yamaç paraşütünde hem de bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklerimizde macera severlerimizi Doğanşar'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.Belediye Başkanı Halil Balık da "Paraşüt uçuşlarımızı yaptık. Paraşütçü arkadaşlarımız doğayı, hava şartlarını ve iklimi beğendiler. İnşallah bunun devamını yapacağız. Tüm doğaseverleri, sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz" diye konuştu.'FARKLI BİR DOĞASI VAR'Yamaç paraşütü sporcusu Mehmet Yalman ise Doğanşar Kaymakamlığı'nın davetlisi olarak ilk kez Doğanşar'a geldiklerini belirterek, "Buranın doğası, iklimi çok hoşumuza gitti. Biraz Karadeniz iklimine benziyor. Yamaç paraşütü sporcuları olarak uçuş gerçekleştirmek için geldik. Hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından buranın çok güzel bir doğası var" dedi.Yamaç paraşütü sporcusu Sultan Uzun, Doğanşar'da ilk kez yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek, "Gerçekten çok keyifli bir uçuştu. Çok güzel bir doğası ve iklimi var" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü sporcusu Hüseyin Coşkun da 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını anlatarak, "Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesinin davetiyle geldim. Çok güzel uçuş gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA