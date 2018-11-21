Sivas'ta Veteriner Hekimlere Şap Hastalığı Eğitimi

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden görevli veteriner hekimlere şap hastalığı eğitimi verildi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler Ahmet İpek ve Ayça Kürkçü tarafından gerçekleştirilen eğitime; Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, İl Müdür Yardımcısı Sami Takcı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erdem Şenek ve il, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Seyit Yıldız,"Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Bu nedenle hastalık ekonomik ve ticari yönden büyük önem taşımaktadır. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır. İlimiz genelinde daha önce olduğu gibi gerekli önlemleri alıp, riskleri ortadan kaldırmak ana hedefimiz olacaktır." dedi.

Programda şap hastalığı etkenleri, yayılması, korunma yolları ve şap aşısı üretimi hakkında geniş bilgi verildi. Ayrıca eğitimde, şap hastalığı çıkması durumunda mihrakta yapılacak olan biyogüvenlik tedbirleri, numune alma ve mihrakın kontrol altına alınmasıyla ilgili aşamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. 2018 yılı şap aşılama faaliyetleri ve çıkan şap hastalığı mihrakları hakkında bilgi verilerek aşılamanın önemine dikkat çekildi. - SİVAS