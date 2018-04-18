Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Burak Doğan, yönetimindeki 38 BB 508 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sivas- Kayseri karayolunun ilçe girişindeki dört yol kavşağında Metin Kandemir'in (35) kullandığı HA 608 GN plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi.
Kazada yaralanan ve Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kandemir'in sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.