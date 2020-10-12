Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak
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Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak

12.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:20
Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak

Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacakSİVAS Valisi Salih Ayhan, tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için tarlalara çadır kurulması talimatını verdi.

Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak

SİVAS Valisi Salih Ayhan, tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için tarlalara çadır kurulması talimatını verdi. Çocukların bulunduğu bölgeye eğitim çadırı kurularak, derslerini takip etmeleri sağlanacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 53 dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasat programına katıldı. Vali Salih Ayhan, üretim kapasitesi hakkında bilgi aldıktan sonra patates sökme makinesinin başına geçerek, patates hasadı yaptı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen tarım işçilerinin çocuklarının eğitim alamadıklarını öğrenince İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı telefonla aradı. Vali Ayhan, hasadın yapıldığı tarlaya, Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çadır kurulması, çadırın içinin sınıf ortamı şeklinde düzenlenmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğretmen görevlendirilmesi yönünde talimatlar verdi.Vali Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan il genelinde kaç tarım işçisi ailenin çocuğunun olduğunun tespit edilerek, eğitim hayatlarından geri kalmamaları için gerekli önlemin alınmasını istedi.

Ailelerine yardım eden çocuklar da sohbet ettikleri Vali Ayhan'a teşekkür edip, derslerinde başarılı olma sözü verdi.


Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak
Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak
Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak
Sivas'ta tarım işçisi ailelerin çocukları için tarlaya eğitim çadırı kurulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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