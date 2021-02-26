Sivas'ta son 7 günde korona vakası görülmeyen Suşehri ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitim başlıyor
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Sivas'ta son 7 günde korona vakası görülmeyen Suşehri ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitim başlıyor

26.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:25
Sivas'ta son 7 günde korona vakası görülmeyen Suşehri ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitim başlıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, son 7 günde ilçede koronavirüs vakası görülmemesi üzerine tüm kademe okulları eğitime açma kararı aldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kaymakam Hidayet Sarı, "1 Mart Pazartesi günü ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime başlanacak" dedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Hıfzıssıhha Kurulunun, son 7 günde hiç vaka görülmemesi üzerine aldığı karar hakkında bilgi veren Kaymakam Hidayet Sarı, "Okullarda her sırada bir öğrenci oturması sağlanmak şartıyla eğitime haftada 5 gün ve yüz yüze devam edilecek" ifadesini kullandı.

MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ VE GÖRSEL SANATLAR GİBİ DERSLER UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK

Sınıf mevcudunun çok olduğu, yeterli büyük dersliklerinin bulunmadığı ya da sınıfların bölünmesi halinde yeterli öğretmen ya da dersliğin olmadığı okullarda ve sınıflarda ise sınıfların bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak şartıyla haftanın 2 günü yüz yüze eğitim verileceğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu durumda tüm liselerde, köy okullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, ortaokulların 8. sınıflarında, Cumhuriyet Ortaokulunda, Kemalpaşa İlkokulunda, İmam Hatip Ortaokulunda ve TOKİ Kösedağ İlkokulu-Ortaokulunda eğitim haftada 5 gün ve yüz yüze devam edecek. Ancak müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar gibi dersler uzaktan eğimle verilmeye devam edecek. Atatürk Ortaokulu'nun 5, 6 ve 7. sınıflarıyla Hürriyet İlkokulunda sınıflar ikiye bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak üzere, eğitim haftanın 2 günü yüz yüze verilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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