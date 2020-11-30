Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası

30.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:35
Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası

SİVAS Belediyesi, kent meydanındaki simitçilere şehrin tarihi dokusuna uygun 'Simit arabası' hediye etti.

SİVAS Belediyesi, kent meydanındaki simitçilere şehrin tarihi dokusuna uygun 'Simit arabası' hediye etti.

Sivas Belediyesi hem tarihi dokuya uygun görünmesi hem de daha hijyenik olması amacı ile üzerinde Selçuklu kartalı bulunan özel simitçi arabası tasarlattı. İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Bankalar Caddesi, Yeni Cami önü gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren simitçilere 16 arabanın dağıtımı yapıldı.

Kent meydanındaki simitçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni simit arabaları ile birlikte önlük ve şapka da hediye etti. Simitçi önlüğü ve şapkası takarak satış yapan Başkan Bilgin bazı vatandaşlara da simit ikramında bulundu.'SİMİTLER, DAHA HİJYENİK ORTAMDA SATILACAK'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün şehrimizde faaliyet gösteren simitçilerimize yönelik hazırladığımız hijyenik ortamda satış yapabileceği simit arabalarını simitçilerimize teslim ediyoruz. Geçen yıl ise şehrimizin bir geleneği olan mısırcılarımıza aynı hizmeti yürütmüştük. İçerisinde bulunduğumuz tarihi kent meydanımız Türkiye'de sayılı meydanlardan bir tanesi. Bu tarihi dokuya uygun simit arabalarını şehrimizde simit satışı yapan esnaflarımıza hediye ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en dikkat etmemiz gereken nokta hijyen, bu amaçla bizler de simitçilerimize steril ve hijyenik bir ortamda simitlerini satabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Tabi bu anlamda simitçilerimize de büyük görevler düşüyor. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Şapkalarını, maskelerini takacaklar önlüklerini giyecekler ve vatandaşımıza hizmet edecekler. Amacımız şehrimizin kimliğini bozmadan, şehrimize değer katan işlerle, sağlıklı bir ortamda daha yaşanılabilir bir Sivas için bir ve beraber olmak. Ben bu çalışmamızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren zorunlu, 776 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren zorunlu, 776 TL cezası var

Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası
Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası
Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası
Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

İlgili Haberler

Simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor
Simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor
Foçalılar, eski taşların daha sık ve uygun dolgu malzemesiyle yeniden döşenmesini istiyor
Foçalılar, eski taşların daha sık ve uygun dolgu malzemesiyle yeniden döşenmesini istiyor
Tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz
Tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Seren Serengil
Spor Orhun Ene Tisserand Okan Buruk Samet Aybaba Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:56:03. #1.15#
title