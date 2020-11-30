Sivas'ta simitçilere tarihi dokuya uygun satış arabası

SİVAS Belediyesi, kent meydanındaki simitçilere şehrin tarihi dokusuna uygun 'Simit arabası' hediye etti.

SİVAS Belediyesi, kent meydanındaki simitçilere şehrin tarihi dokusuna uygun 'Simit arabası' hediye etti.

Sivas Belediyesi hem tarihi dokuya uygun görünmesi hem de daha hijyenik olması amacı ile üzerinde Selçuklu kartalı bulunan özel simitçi arabası tasarlattı. İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Bankalar Caddesi, Yeni Cami önü gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren simitçilere 16 arabanın dağıtımı yapıldı.

Kent meydanındaki simitçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin , yeni simit arabaları ile birlikte önlük ve şapka da hediye etti. Simitçi önlüğü ve şapkası takarak satış yapan Başkan Bilgin bazı vatandaşlara da simit ikramında bulundu.'SİMİTLER, DAHA HİJYENİK ORTAMDA SATILACAK'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün şehrimizde faaliyet gösteren simitçilerimize yönelik hazırladığımız hijyenik ortamda satış yapabileceği simit arabalarını simitçilerimize teslim ediyoruz. Geçen yıl ise şehrimizin bir geleneği olan mısırcılarımıza aynı hizmeti yürütmüştük. İçerisinde bulunduğumuz tarihi kent meydanımız Türkiye'de sayılı meydanlardan bir tanesi. Bu tarihi dokuya uygun simit arabalarını şehrimizde simit satışı yapan esnaflarımıza hediye ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en dikkat etmemiz gereken nokta hijyen, bu amaçla bizler de simitçilerimize steril ve hijyenik bir ortamda simitlerini satabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Tabi bu anlamda simitçilerimize de büyük görevler düşüyor. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Şapkalarını, maskelerini takacaklar önlüklerini giyecekler ve vatandaşımıza hizmet edecekler. Amacımız şehrimizin kimliğini bozmadan, şehrimize değer katan işlerle, sağlıklı bir ortamda daha yaşanılabilir bir Sivas için bir ve beraber olmak. Ben bu çalışmamızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN