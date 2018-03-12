Sivas'ta Satranç Turnuvası

Sivas Mereküm ve Dumanlı Çayı Yöresi Belde ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MERDER) tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

MERDER'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen turnuvaya köylerde eğitim gören çocuklar katıldı. MERDER yöresindeki Kurtlapa, Gümüşdere, Alahacı, Ovacık, Olukman, Yakupoğlan, Gaziköy, Başsöğüt, Ozmuş ve Yıldız beldesindeki ortaokullarda eğitim gören 26'sı kız, 32'si erkek olmak üzere 58 öğrencinin katıldığı turnuvada ilk üçe giren kız ve erkek öğrencilere bilgisayar hediye edildi. Ayrıca dereceye giren 25 öğrenciye madalyaları verildi.

MERDER Başkanı Mehmet Bediroğlu, turnuvaya katılan öğrencilere teşekkür etti. Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Bediroğlu, "Toplumların geleceği yetiştirdiği gençleri ve çocukları kadar güvendedir. Bu bakımdan bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar donanımlı, imanlı, ihlaslı ve vatan-millet-bayrak sevgisiyle yetiştirebilirsek, geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz. 'Çocuklarımız ve Gençlerimiz İçin Birlikteyiz' projemiz bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirten ve MERDER yöresinde açılan arıcılık kursunda 100'den fazla kişinin arıcılık belgesi sahibi olduğunu aktaran Bediroğlu, Kurtlapa, Gümüşdere, Alahacı ve Gaziköy'de "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Semineri" verileceğini, nisan ayında MERDER Futbol Turnuvası yapılacağını ve haziran ayında ise Çanakkale Gezisi organize edeceklerini ifade etti.