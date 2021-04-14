Sivas'ta sağlık çalışanları, meslektaşları ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırıyı kınadı

Sivas'ta sağlık çalışanları, Numune Hastanesi acil servisinde meslektaşlarına ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Sivas'ta sağlık çalışanları, Numune Hastanesi acil servisinde meslektaşlarına ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Hastanenin önünde bir araya gelen Sivas Sağlık Platformu üyeleri adına açıklamayı yapan Sivas Erzincan Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının hiç olmaması gereken şiddet olaylarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Motivasyona ve halkın desteğine ihtiyaç duyulan zorlu süreçte yaşanan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını anlatan Güzelimdağ, "Fiziksel ve psikolojik şiddet sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir. Bizlere, yıllardır verilen sözler tutulmadığı gibi üzerine tuz biber olan bu olaylar, insanüstü güçle çalışan ve mücadele eden biz sağlık çalışanlarını oldukça üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır." diye konuştu.

Güzelimdağ, sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkili, caydırıcı ve uygulanabilir bir yasanın bir an önce çıkarılmasını talep ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler mesleğimizin gücü, önemi ve değerini biliyoruz. Bu salgın sürecinde dahi şiddete maruz kalınıyorsa her hastanın başına güvenlik görevlisi konulamayacağına göre, çözüm güvenliği artırmakta değil, sağlık çalışanına verilen değer ve sahiplenmeyle olacaktır. Bu farkındalığı artıracak ve toplumda karşılık bulacak, yasal düzenlemeler ve caydırıcı tedbirlerle sağlık çalışanlarına şiddet ve mobingin önüne geçilmelidir. Sağlık çalışanları olarak enerjimizi ve motivasyonumuzu kaybettik, yorgunuz ve çok üzgünüz."

Olay

Gümüşdere köyünde traktör kazasında bacağı kırılan Y.Ö'yü (43) Numune Hastanesi acil servisine getiren yakınları, hastayla ilgilenmediğini öne sürerek, sağlıkçılara sözlü şiddette bulunmuştu.

Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Acil serviste saldırgan tavırlar sergileyerek, tıbbi cihaz ve ekipmanlara zarar veren hasta yakınları, 6 güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Olayın ardından A.Ü. (50) ve M.Ö. (21) ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler G.Ö. (32), A.Ö. (56), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde