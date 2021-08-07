SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların suyla kaplandığı kentte yağmura yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu orta kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Sivas merkezde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar düştüğü kentte zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeni ile cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede gök gürültülü sağanak yağışın bir kaç gün daha aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
SİVAS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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