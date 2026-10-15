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İstanbul'da Yenibosna Metro'da tavandan su sızınca vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

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İstanbul'da Yenibosna Metro'da tavandan su sızınca vatandaşlar şaşkınlık yaşadı
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İstanbul'da toplu taşımanın en yoğun noktalarından biri olan Yenibosna Metro istasyonunda tavan bölümünden su sızmaya başladı. Yoğun su akışını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

İstanbul'da Yenibosna Metro istasyonuna tavandan su sızmaya başladı.

İstanbul'da toplu taşımanın en yoğun noktalarından biri olan Yenibosna Metro istasyonunda tavan bölümünden su sızmaya başladı. Yoğun su akışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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