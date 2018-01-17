Sivas'ta Robot Yarışması Yapılacak

Sivas'ta gerçekleştirilecek "12. Uluslararası MEB Robot Yarışması" için il yürütme kurulu toplantısı yapıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, yürütme kurulunda yer alan kurumların temsilcileri, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan toplantıda yaptığı konuşmada, kurumların üzerine düşen görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirilmesi, anlaşılmayan hususların açıklığa kavuşturulması, görüş, öneri ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla bu toplantının düzenlendiğini belirtti.

Yıldızhan, kurumların görev ve sorumlulukları ile ilgili hazırlanan dosyaların iyi incelenmesini istedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının Sivas'ta yapılacak olmasının kent için bir onur olduğunu aktardı.

Bu büyük organizasyonun en iyi şekilde yürütülmesi için tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü belirten Altınsoy, "Sivas olarak bu işin içerisinden yüzümüzün akıyla çıkmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sivas'ın çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Altınsoy, şunları kaydetti:

"Bu yarışma, bakanlığımızın en prestijli yarışmalarından birisi. Şuana kadar 11 yarışma yapılmış, en son geçen sene Konya'da gerçekleştirildi. Sayın Bakanımızın talimatıyla '12. Uluslararası MEB Robot Yarışması' 9-10-11 Mayıs tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek. Yarışma programı 3 gün sürecek ama bunun hazırlık süreci ve kurumlar arasındaki işbirliği çok önemli.

Daha önce bakanlığımızdan bir ekip geldi ve burada bir alan çalışması yaptı. Gidişatı yerinde tespit etmeye çalıştılar. Bundan sonraki süreçte de gelecekler. O tarihlerde yaklaşık 5 bin kişiyi misafir edeceğiz. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonu üsteliyor olsa da bu Sivas için bir onurdur. Valiliğimizin koordinesinde bütün kurumlarımıza iş düşüyor. Bakanlığımız bu işi profesyonel olarak yürütüyor. Hizmet alıyor, profesyonel ekipler gönderiyor. Bu bizi rahatlatıyor ama yine de yaşanabilecek en ufak aksaklık Sivas'a mal edileceği için hepimizin bu noktada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kurumlarımızla ilgili iş palanı yapıldı ve her kurumun görev ve sorumluluk alanı belirlendi. Bu konularla ilgili anlaşılmayan hususlar var ise bunu hep birlikte mütalaa edeceğiz."

Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan da Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek dev organizasyonun hazırlanması ve yürütülmesi konusunda görev alacak kurum ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarına ilişkin detaylara değindi.