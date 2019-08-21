Sivas'ta önemli keşif ilk kez görüntülendi

21.08.2019 11:19

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde tesadüfen bulunan ilginç mağara ilk kez görüntülendi.

Doğanşar ilçesinde zemine doğru dikey iniş yapan kuşları takip eden dağcılar dik bir yamaçta mağara girişi bulmuştu. Geçtiğimiz aylarda mağaranın girişine ulaşan Ebuzer Bekar ve arkadaşları, ipler yardımı ile yaklaşık 100 metrelik mağara çukuruna inmeyi başarmıştı. Aynı zamanda Mağara Araştırma Derneği (MAD) üyesi olan Bekar, geçtiğimiz gün İsmail Toroman ve Murat Turna ile mağaraya yeniden girdi. Bu kez aydınlatma ve kayıt cihazları ile mağaraya girmeyi başaran ekip, yaklaşık bir futbol sahası genişliğinde olan ve içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağarayı ilk kez görüntüledi.

Ebuzer Bekar, özel ekipman ile girilebilen mağaranın girişinin 15 dakika, çıkışının ise 1.5 saat sürdüğünü belirterek, "Mağaraya belli bir yere kadar araçla gidiliyor. Ondan sonra biz tüm yük malzemelerimizi alarak, sırtımızda taşıyarak 1.5 kilometre kadar dikey yamaçtan yürüyerek ancak mağaraya ulaşabildik. Mağara aslında yıllardır Doğanşarlılar tarafından biliniyormuş. Yalnız mağaraya giriş dikey olduğu için şimdiye kadar giren ve çalışma yapan olmamış. Biz mağaranın içinde kafa lambalarımız ile yürüyerek zar zor dolaşabildik. Çünkü bataklık alanlar var, çamur, küçük su birikintileri gibi alanlar var. Dağın yamacındaki mağaranın oldukça dikey bir girişi var. Kazara birkaç adım attığınızda direkt kayıp mağaranın içerisine düşme tehlikesi var. Oraya düşen birisinin de tekrar çıkma şansı yok" dedi.

Bekar, mağaranın içerisinde kuş yuvaları ve kuşlarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Mağaranın içerisinde gezdiğimiz zaman mağara yüzeylerinde kuş yuvaları ve kuşlar gördük. İçeriyi kolaçan ettikçe orada su akıntıları ile oluşan travertenler tespit ettik. Muhtemel suyun da kireçli ve kimyasal yapısından dolayı onların çökelmesiyle oluşan küçük havuzlar, su birikintileri var. Farklı ortamlara gittiğinizde daha farklı ortamlarla karşılaşıyorsunuz. Sarkıtların, dikitlerin olduğu alanlar, çevreyi gezdikçe çok ilginç sarkıt dikitlere rastladık. Kaya şekillerinin değişmesi ile birlikte akıntılar ile birlikte her noktasında farklı güzellikler vardı" dedi.

"Bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapabilir"

Bekar, mağaranın incelenmesi gereken birçok yönü bulunduğunu ifade ederek, "O kadar korkunç bir alandan çıkmak istemiyorsunuz. Sürekli gezip orayı doya doya yaşamak, orayı görüntülemek istiyorsunuz. Belli yerleri Tokat'taki Ballıca Mağarası'nı gezenler bilir, onun gibi çok güzel alanlar var. Muhtemelen jeologların, maden mühendislerinin değerlendirebileceği çok farklı alanlar var" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA