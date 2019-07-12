Sivas'ta 'ney' kursuna kadın ilgisi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaz kursları kapsamında açılan 'ney' kursu ilgi görüyor. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ney kursunu çoğunlukla kadınların tercih ettiği görülüyor.

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent merkezinde bulunan kültür merkezlerinde kurs faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda il merkezindeki 7 kültür merkezinde 51 çeşit kurs açıldı. Açılan kurslara ise vatandaşlar ilgi gösterdi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde açılan 19 çeşit kursa kayıt yaptıranlar boş zamanlarını değerlendiriyor. Temmuz ayı itibariyle başlayan 'ney' kursuna ise Sivaslı kadınların ilgisi dikkat çekiyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler uzman eğitmenlerden ney çalmayı öğreniyor.

Yaz mevsiminde açılan kurslar hakkında bilgi veren Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk, 7 kültür merkezimizde 51 farklı kurs açtık. Sivas Belediyemize ait olan Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezimizde şu an 19 çeşit gençlere ve çocuklara yönelik kurslarımız bulunuyor. Bu kurslar çok çeşitlilik arz ediyor. Vatandaşlarımızın boş vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri noktasında Sivas Belediyesi olarak onlara yardımcı olmak için uğraş vermekteyiz dedi.

'SİVASLILAR İÇİN 'NEY' VAZGEÇİLMEZ'

Ney kursu hakkında da bilgi veren Öztürk, Ney kursumuzu her sene açıyoruz. Kendi hocamız var. Yıllardır da neyle uğraşan biridir. Bu işinde uzmanı olan biridir. Sivas Belediyemizde olduğu içinde avantajlıyız. Onun sayesinde yeni nesile neyi sevdirmek, neyi üfletmek çabasındayız. Sivas'ta özellik son zamanlarda Sivaslılar için ney artık vazgeçilmez bir enstrüman oldu. Bu da neyin kendi mistik yapısıyla birlikte insanlara huzur vermesi, onları rahatlatması ve iyi hissettiren bir enstrüman olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Bunda da kendi neylerini üflemeye başladıkça, seslerini çıkarmaya başladıkça kendilerini daha iyi hissettiklerini düşünüyoruz. Bu nedenle ney kurslarını devamlı olarak açıyoruz ifadelerini kullandı.

Ney eğitmeni Ekrem Özkan Dikmen ise, Ney öğrenmeye talep gün geçtikçe artıyor. Fakat Sivas'ta maalesef kendisi bilmediği halde ney öğretmeye çalışan insanlar var. Yanlışları düzeltmek daha zor oluyor. Sivaslılar neye ilgi gösteriyor. Özellikle de kış aylarında daha çok kursiyerimiz oluyor diye konuştu.

Kaynak: DHA