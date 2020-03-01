Sivas'ta mart karı

01.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:46

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye düştüğü İmranlı'da vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Mart ayının ilk gününde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan karın şaşkınlığını yaşadı. İlçede yağan kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Sivas'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: DHA