SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
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SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte aileler ve koruyucu aile adayları bir araya geldi.

SİVAS'ta, 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte aileler ve koruyucu aile adayları bir araya geldi. Aileler korumasını üstlendikleri çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı içerisinde etkinlik düzenlendi. Programa ilde bulunan 40 koruyu aile, 10 koruyucu aile adayı ile davetlilerden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sinan Aktaş'ın da bulunduğu programda aileler çocuklarıyla müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Programda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sinan Aktaş, 30 Haziran günü Koruyucu Aile Günü olarak Resmi Gazeteye girmiş olup her yıl Koruyucu Aile Günü olarak bundan sonra kutlanacaktır. Sivas'ta 51 koruyucu ailemiz var ve 60 çocuğumuz hizmet alıyor. Bundan önce de koruyucu aile şenlikleri düzenleniyordu. 30 Haziran'ın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle koruyucu aile günü ilan edilmesiyle artık her yıl düzenli olarak kutlayacağız. Burada sadece koruyucu ailelerimiz yok koruyucu aile adaylarımız da mevcut. Onlar da burada hizmet veren koruyucu ailelerimizle kaynaşıp hizmetin içeriği ve niceliği hakkında fikir sahibi olması açısından böyle bir etkinlik düzenlenmesi oldukça önem arz etmektedir dedi.

'EN GÜZEL ŞEKİLDE KUTLUYORUZ'

Hafik ilçesinde bir köyde imam olarak görev yapan Metin Tek, 4 aylık prematüre olan kızımızı 7 sene önce aldık ve koruyucu ailesiyiz. Biyolojik ailesi değiliz ama biyolojik olarak çocuğumuza bağlandık. 3 çocuğumuz daha var. Koruyucu ailesi olduğumuz çocuğumuzu diğer çocuklarımızdan hiçbir şekilde ayırmıyoruz. Onun sevgisi öyle bir şey ki, birisi bize sorduğunda 3 çocuğumuz değil, 4 çocuğumuz var diyoruz. Bugün ilki olan Koruyucu Aile Günü'nü burada en güzel şekilde kutluyoruz ve koruyucu aile olmayı herkese tavsiye ediyoruz diye konuştu.

SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI
SİVAS'TA 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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