Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından 234 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerinde yoğun olduğu belirtildi.

Suşehri ilçesi Kale köyü yolunda şarampole kayan bir araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title