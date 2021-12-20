Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 234 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından 234 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerinde yoğun olduğu belirtildi.
Suşehri ilçesi Kale köyü yolunda şarampole kayan bir araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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