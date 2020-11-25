Sivas'ta, KADES tanıtıldı
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Sivas'ta, KADES tanıtıldı

25.11.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:20
Sivas'ta, KADES tanıtıldı

SİVAS'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.

SİVAS'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.

Kentteki Kongre Müzesi'nin bahçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan katıldı. Programda kadına şiddete karşı pankartlar açıldı. Cadde üzerinde polis ekipleri, mobil cihazlar için geliştirilen KADES ile ilgili broşürler dağıtarak, nasıl kullanılacağını anlattı. Program sonunda kadınlarla birlikte havaya turuncu balon bırakan Vali Ayhan ve beraberindekiler, alanda bulunan ve caddeden geçen kadınlara karanfil dağıttı.

'KADINA ŞİDDET İHANETTİR'

Etkinlikte konuşan Vali Ayhan, "Modern ceza hukuku kapsamında da kadınlarımıza yönelik yapılan el kaldırma, fiziki ve psikolojik şiddet gibi her türlü şiddete karşı da hukuki ve cezai durumlar uygulanmaktadır. İçişleri Bakanlığı'mızın da KADES uygulaması var. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın şiddete maruz kalma ihtimali veya da başkasının şiddet gördüğü hususunu anlık ihbar etmesiyle ve anında ilgili birimimizin de müdahalesiyle bu durumun önleyici anlamda önüne geçilmiş olacaktır. Elbette her türlü tedbiri almak işin gereği. Mücadele edilecek, anlatılacak ve yapılan bu işlemin karşılıksız kalmaması konusunda toplumsal bir reaksiyon gösterilmelidir. Ancak bu işin özünde hassasiyet, inanç ve ibadet ve insanlık anlamında bu işi yüreğimizce tercih etmek gerekir. Kadının pozisyonunu, rolünü, hayata kattığı değeri anlayabilmektir. Kadın güçlü olursa, fiziki ve mental olarak aile güçlüdür. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa da devlet güçlü olur. Devletin nüvesi kadındır. Kadına şiddetin bir ihanet olduğunu, bir insanlık suçu olduğunu tekrar buradan haykırıyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

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Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı
Sivas'ta, KADES tanıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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