Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı

SİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 760 olaya müdahale ederek son 11 ayda 381 can kurtardı. Yangın, su baskını, afet sonucu oluşan enkazda can ve mal kurtarma, araçta sıkışma gibi hayati durumlarda 40 saniye içerisinde merkezden çıkış yapan itfaiye ekipleri sahada canla başla mücadele veriyor.

Sivas İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında şu ana kadar 760 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda ekipler 106 kişi ile 275'i ev ve sokak hayvanı olmak üzere toplam 381 can kurtardı. Yangın, su baskını, kaza sonrası araçta sıkışma, afet ve enkazda kalma gibi çeşitli olaylara müdahale eden ekipler kendi canlarını hiçe sayarak hayat kurtarıyor. Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne gelen ihbarla harekete geçen ekipler hızla hazırlanarak olaya müdahale etmek için yola çıkıyor. Geride kalan 11 aylık dönemde 519 ile en çok ot ve saman yangınıyla mücadele eden ekipler ayrıca 10 ahşap, 45 betonarme, 34 baca ve 51 araç yangınına müdahale etti. Ekipler il merkezinde meydana gelen 80 trafik kazasında da hayat kurtarıcı rol üstlendi.

2021'in kazasız ve belasız bir yıl olmasını dileyen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Sivas'ta itfaiyemiz 2020 yılı içerisinde itfaiye erlerimiz her göreve canlarını hiçe sayarak müdahale ediyorlar ve gerçekten cansiperane çalışıyorlar. Ben bu noktada arkadaşlarımıza son derece müteşekkirim. İnşallah 2021 yılı kazasız belasız bir yıl olur. İtfaiye binasına katacağımız yeni araç ve yeni binamızla şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.'HER OLAYDA ELİMİZ YÜREĞİMİZDE'12 yıldır itfaiye erliği yapan Selahattin Gülbahçe (42), "Trafik kazasında, yangınlarda insan olsun, hayvan olsun her türlü canlıyı kurtarmak insanı duygulandırıyor. Her olaya gittiğimizde 'İnşallah orada canlı yoktur' diye elimiz hep yüreğimizde oluyor. Her sabah evden o günü kazasız belasız tamamlayalım diye besmeleyle çıkıyoruz" diye konuştu.'MESLEĞİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

İtfaiye Çavuşu Ahmet Turan Çamdalı (35) ise, "İtfaiye eri olarak mesleğimizle her zaman gurur duyuyoruz. Çünkü biz can kurtarmaya gidiyoruz. İnsanların en zor durumdaki hallerini görüyoruz. Yardıma muhtaç olduklarında ilk başta bize kızıyorlar. Sonrasında bize sarılıp, öpüyor, bizden helallik istiyorlar. Olaylara gittiğimizde insanlar bize çok güzel davranıyorlar. Bizler olaylara çok iyi bir hisle gidiyoruz. Karşılaştığımız bazı olaylarda bizim de üzüldüğümüz oluyor, bizim de çok kötü olduğumuz oluyor. Gurur duyulacak bir meslek çünkü insanların can ve mallarını kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz itfaiyecilerin yaşadığı en büyük zorluklar insanların bilinçsiz davranması oluyor. En önemli sorun trafik. Biz olaylara geç kalmıyoruz burada alarm çaldığı anda 40 ila 50 saniye arasında çıkış yapıyoruz. İnsanlar bizlerin geç kaldığını söylüyor ama dünya standartları 7- 15 dakika arası. Bizim için en uzak nokta 10- 12 dakikayı buluyor. İnsanlar sanki yangını biz çıkartmışız gibi üzerimize geliyorlar. Biz insanların canı için canla başla mücadele ediyoruz, evimizden çok buradaki arkadaşlarımız ile vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN