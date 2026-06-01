Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik sabah saatlerinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

SEVCAN ORHAN İLE NİŞANLANMIŞTI

Gözaltına alınan Görkem Duman, geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Sevcan Orhan ile nişanlanmıştı. 18 Mayıs'ta gerçekleşen nişanın ardından açıklamalarda bulunan Orhan, "Çok mutluyum, her şey yolunda. Eylül ayında düğün düşünüyoruz. Bu pazar günü istemeye geliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

TATİL TARTIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Buca Belediyesi çalışanları, geçtiğimiz yıl kasım ayı maaşlarının ödenmediğini belirterek eylem başlatmıştı. Eylemlerin sürdüğü dönemde Görkem Duman'ın Sevcan Orhan ile birlikte Phuket Adası'nda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

O dönem yöneltilen eleştirilere ilişkin konuşan Sevcan Orhan, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde sizin tatile gitmeniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz zamanda gittik" yanıtını vermişti.

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, elde edilen deliller doğrultusunda belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında 1 Haziran tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 62 şüpheliden 53'ünün gözaltına alındığı, 3 kişinin cezaevinde bulunduğu, 6 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma dosyasında belediye imkanlarının kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, müteahhitlerle belediye görevlileri arasında rüşvet alışverişi yapıldığı, imar süreçlerinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların kişisel amaçlarla kullanıldığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca belediye hakkında haber yapan veya paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği ve fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiğinin tespit edildiği belirtildi.

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

27 Nisan 1988'de dünyaya gelen Görkem Duman, eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu'nda başladı. Betontaş Anadolu Lisesi'nin ardından Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

2018 yılında CHP'de siyasi çalışmalarına başlayan Duman, daha sonra CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Buca Belediye Başkanı seçildi.