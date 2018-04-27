Sivas'ta İnşası Süren "Kayak Simülasyon Merkezi"

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Türkiye'nin 3. kayak simülasyon merkezi olma özelliğini taşıyan "Kayak Simülasyon Merkezi" inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, Turgut Özal Caddesi üzerinde Sivas Devlet Tiyatroları binası arkasında yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi ve son durumla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaya'ya incelemelerde Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve ilgili teknik personel katıldı.

770 metrekare taban oturumlu ve tek katlı mimariye sahip olacak olan merkezde, 161 metrekare simülatör yerleşim alanı ve buna ilave olarak 155 metrekare izleme ve dinlenme alanları bulunacak.

Merkez içerisinde kafeterya, fuaye alanı, teknik idari ofis ve soyunma odaları, depolar ve kayak kiralama odası da bulunacak.

Ayrıca "Kayak Simülasyon Merkezi" çevre peyzaj projesi içerisinde 44 araçlık açık otopark, kamelyalar, oturma bankları ve yürüyüş yolları da yer alacak.

Merkez, hizmete açıldıktan sonra sporseverler burada öncelikle simülatör üstünde kayak hocaları rehberliğinde teorik bilgiyi alıp, pratiğini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapabilecekler.