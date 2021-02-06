Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'

06.02.2021 08:22 | Son Güncelleme: 06.02.2021 08:26
Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'

SİVAS'ta, genç girişimci Seyfullah İkbal Aktaş (21), iş yerinde ahşaptan 'kedi oteli' adını verdiği barınaklar üretiyor.

SİVAS'ta, genç girişimci Seyfullah İkbal Aktaş (21), iş yerinde ahşaptan 'kedi oteli' adını verdiği barınaklar üretiyor. Kış aylarının çetin geçtiği kentte, sokak kedileri için çalışma yapan Aktaş, maliyetinin karşılanması durumunda her sokağa yaptığı barınaklardan bırakmayı planlıyor.

Gökçebostan Mahallesi'nde reklamcılık işiyle uğraşan Seyfullah İkbal Aktaş, kış aylarında dondurucu soğuktan sokak kedilerini korumak amacıyla içerisinde soğuk almasını engelleyen malzemeler ile 'kedi oteli' ismini verdiği barınak üretti. Dört girişten oluşan 'kedi oteli' ile hayvanların barınması sağlanırken, önlerine yapılan yemek ve su kabı da beslenmeye olanak sunuyor. Dış tarafı tamamen ahşaptan yapılan, pencereleri şeffaf pleksi ile kapatılan, tabanı ise nanotik kumaş ile kaplanan barınak ile sokak hayvanlarının soğuktan korunması amaçlanıyor. 'Kedi oteli'nin maliyetinin yüksek olduğunu belirten İkbal, tüm sokaklara bu barınaklardan bırakabilmek için destek bekliyor. 

'MALİYETİ BİZİM İÇİN FAZLA, GEREKLİ İHTİYACI KARŞILAYAMIYORUZ'Proje hakkında bilgi veren Seyfullah İkbal Aktaş, "Sivas'ın şartlarını herkes biliyor. Kış yoğun yaşanıyor. Sokakta kalan kedi ve köpeklerimiz için böyle bir çalışma yaptık. Onları soğuk havadan, açlıktan ve susuzluktan korumak lazım. 2 gün süren tasarımımız sonrasında yapımına geçtik. Zeminini nanotik kumaşla kapladık. Dışını ise 6 milimetre kalınlığında ahşapla yaptık. Kar ve yağmurdan etkilenmemesi için vernikle kapladık. Bu şekilde de içeriyi sıcak tutmasını sağladık. Yapımını görenlerden talep var. Bunu hayrıma yaptığım için sadece maliyetini hesapladım ve bir evin maliyeti 150 TL'yi buluyor. Gönül ister ki tüm şehre biz yapıp dağıtalım ama maliyeti bizim için biraz fazla ve gerekli ihtiyacı karşılayamıyoruz. Bu yüzden de destek bekliyoruz" diye konuştu. 

Mahallelerde çok fazla kedi bulunduğunu dile getiren Aktaş, "Dışarıda gördüğüm kadarıyla kartonlardan yapılan evlerde kalabilmek için hayvanlar kavga ediyor. Bu yüzden de dört girişli yaptım ki sokak hayvanları rahatça kalabilsin. Sadece maliyetinin karşılanmasını istiyoruz ve bu şekilde Sivas'ın tüm mahallerine böyle bir hizmet vermeyi düşünüyorum" dedi. 


Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'
Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'
Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'
Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'
Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'
Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Halsey Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Metin Oktay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 08:33:13. #1.16#
title