Sivas'ta Fetö/pdy Davası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Oğuzhan Koçyiğit, Turgut Coşkun, Mustafa Yıldırım, Mehmet Akif İçegen, Şevki Karaca, Osman Yaman, Naim Salihoğlu, Mustafa Yüce, Tugay Somar, Murat Şahin, Murat Türkyılmaz, tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş, Yavuz Selim K, Metin T, Mevlüt K, Osman O, Ünal B. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Sanık Murat Kocar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Aynı dava kapsamında firari sanıklar örgütün sözde "il imamı" Musa Kaya, Mehmet Nuri Sinan, Murat Bayır, Mustafa Gümüş, Mustafa Yıldırım, Osman Çıtak ve Tahsin Ateş'in arandığı belirtildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sultan Murat Kolejinde muhasebecilik yapan Mustafa Yüce, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, sorumlu muhasebeci olarak çalışmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.

Çalıştığı kurumda işsizlik maaşıyla ilgili 3 kişiye para yattığını belirten Yüce, "S.D. bu paraları çekmemi istedi ve bankadan parayı çektim, getirip genel müdüre verdim. Bu para himmet mi? burs mu bilmiyorum. 600 gündür tutukluyum, uzun süren tutukluluk halimden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Bunlar terör örgütü, ben de kabul ediyorum. Bunlarla çalıştığım için pişmanım." dedi.

Tutuksuz sanık esnaf Mevlüt K. ise ticaretle uğraştığı için Bank Asya'da hesabının bulunduğunu ifade etti. Ticarette daha farklı şeyler yapabilmek için yurt dışına çıktığını söyleyen Mevlüt K, çocuklarını Sultan Murat Koleji'nde okuttuğunu, koleje herhangi bir para vermeden ve almadan kağıt üzerinde ortak olduğunu anlattı.

Şirket hissesinde bir dönem yükselme olduğunu, bunun başka birinin hissesinin kendisine devredilmesinden kaynaklandığının söylendiğini ifade eden Mevlüt K, "Toplantılarda bana bazı kağıtlar imzalattırdılar, bunun üzerine okul ortaklığından ayrılmak istediğimi söyledim. Bu arada bana ne kadar evrak getirdilerse hepini okumadan imzaladım. ASİAD'a yurt dışında iş yapmak için üye oldum, çünkü üye olanların işlerinin açıldığını duydum. Okuldaki hissem bana 100 bin lira verilmiş gibi kağıt üzerinde gösterilerek benden alındı." diye konuştu.

Tutuksuz sanık eski öğretmen Mehmet Fatih Ş. de Bank Asya'dan maaş aldığı için hesabının bulunduğunu, hemşire olan eşiyle ortak hesap kullandıklarını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Oğuzhan Koçyiğit, Turgut Coşkun ve Mehmet Akif İçegen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.