Sivas'ta ekipler zehirlenen anne ve 2 çocuğu için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta ekipler zehirlenen anne ve 2 çocuğu için seferber oldu

AA, Serhat Zafer - Güncel
Sivas'ta ekipler zehirlenen anne ve 2 çocuğu için seferber oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 2 çocuğu, ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 2 çocuğu, ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Aşağıçulha köyünde Bera Özcan (35) ve çocukları Ayaz Çınar (4) ile Yağız Ali Özcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansın karla kaplı köy yolunda ilerleyememesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyebilen ambulans köye ulaştı.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Hisarcık, İmranlı, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title