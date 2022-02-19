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SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağcıların da katılımıyla çığda hayat kurtarma tatbikatı yaptı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, dağcıların da katılımıyla çığda hayat kurtarma tatbikatı yaptı.

Sivas'ta Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında yapılan çığ koordinasyon toplantısında alınan kar çerçevesinde tatbikat düzenlendi. İlk olarak AFAD il Müdürlüğü'nde düzenlenen teorik eğitimlerin ardından kent merkezi yakınlarında yer alan Karaçayır mevkisinde çığ tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata kentte faaliyet gösteren 4 dağcı grubunun 60 üyesi de katıldı. Sahada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu kar altında kalan kişilere kar çubukları kullanılarak ulaşılması ve kurtarılması çalışması gerçekleştirildi. Tatbikatta AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç koordinasyonu sağladı.

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tatbikat, Sivas, AFAD, Güncel, Haberler

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