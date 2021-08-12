Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sivas'ta bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sivas'ta bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya (29), bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı.

Patlama nedeniyle yanan cep telefonunu Kaya, tezgahtan alarak yere attı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bataryanın patlayıp alev alması ve iş yerinde yaşanan panik yer alıyor.

Cep telefonunu tamir eden Yasin Kaya, AA muhabirine, cihazın ilk servise bataryasında oluşan şişlik nedeniyle getirildiğini belirterek, "Arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koyduk. Cihaz ısıtıcıda biraz bekledikten sonra bir anda patladı. Büyük bir patlama sesi meydana geldi, dumanlar yükseldi. Cihazı aletlerime zarar vermesin diye mecburen tezgahtan elimle alarak yere attım. Kendiliğinden sönmesini bekledim. Ayağımla da söndüremezdim, aşırı bir yanma vardı. Yanan bataryaların sönmesi kolay kolay olmaz." dedi.

Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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