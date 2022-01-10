Sivas'ta Çamlıbel Ormanları, doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor

TOKAT (AA) - Sivas- Tokat arasında boylu boyunca uzanan Çamlıbel Ormanları, her mevsim doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Geniş coğrafi yapısıyla dikkati çeken Sivas, her mevsim doğanın farklı renklerini ve eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Özellikle Kovid-19 sürecinde büyük şehirlerin kalabalık ve riskli ortamından kaçmak isteyenler, kentte doğa turu ve sporlarına daha fazla ilgi duymaya başladı.

Son olarak Sivas Doğa Sporları Kulübü'nün (SADAK) organizasyonuyla Çamlıbel Ormanları'nda düzenlenen yürüyüşe 16 doğasever katıldı.

Sivas il sınırından başlayarak 10 kilometre boyunca yürüyen katılımcılar, Çamlıbel Ormanları'nın büyüleyici güzelliğini kış mevsiminde de keşfetti.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, doğa yürüyüşünün Kovid-19 yönergesine uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sivas topraklarından başladığımız yürüyüş, Tokat topraklarında sona erdi. Katılımcılar, rüzgarlı ve soğuk havaya rağmen yürüyüşten büyük keyif aldı. Çamlıbel'i boydan boya süsleyen çam ve meşe ağaçları kış mevsiminde beyaza bürünerek muhteşem bir manzara sunuyor." diye konuştu.

Doğaseverler yürüyüşün sonunda İhsaniye Göleti çevresinde düzenlenen piknik organizasyonuyla da günün yorgunluğunu attı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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